В Новокузнецке житель отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке 44-летний житель обратился в полицию. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что у мужчины обманным путем похитили крупную сумму денег.

Полицейские выяснили, что жителю накануне позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Лжеспециалист сообщил, что неизвестные на имя новокузнечанина пытаются оформить кредит. Жителю сказали, что отменить операцию возможно, если взять реальный кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.

Мужчина поверил мошеннику, оформил онлайн-заем и перечислил около 800 тысяч рублей по указанным реквизитам. После этого аферист перестал выходить на связь.

Сотрудники устанавливают личность звонившего, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное мера наказания составляет до 6 лет лишения свободы.

Кузбассовцам напоминают, что звонок из банка под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита - стандартная уловка аферистов. Необходимо сразу же прекратить диалог и набрать номер телефона, который есть на банковской карте.