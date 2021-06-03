Россельхозбанк представил цифровую систему для АПК, которая поможет встроить в работу ESG-принципы

В ближайшие пять лет ESG-подход станет одним из основополагающих принципов работы сельского хозяйства, а внедрение современных технологий – инструментом снижения нагрузки на окружающую среду, полагают в Россельхозбанке.

Встраивание ESG-принципов (окружающая среда (Environmental), социальное развитие (Social), корпоративное управление (Governance)) в работу компаний АПК – это уже реальность нашей жизни, и говорит о том, что бизнес думает о завтрашнем дне. Роль ESG будет расти, а экологическая и социальная ответственность постепенно станет одним из ключевых показателей эффективности агрокомпаний как для гражданского общества, так и для государства и инвесторов. Задача Россельхозбанка – помочь клиентам выбрать наиболее оптимальные пути внедрения этих принципов, а также поддержать с проверкой результатов снижения нагрузки на экологию. В конечном счете, это приведет к повышению устойчивости бизнеса и улучшению финансовых показателей.

Часть таких решений представлена Россельхозбанком в первой цифровой экосистеме для АПК «Свое.Фермерство».

Кроме того, в этом году Россельхозбанк вошел в топ-5 российских финансовых институтов, чьи стандарты работы соответствуют принципам ESG (по данным исследования Рейтингового агентства RAEX-Europe). Также Россельхозбанк первым в России запустил паевые инвестиционные валютные фонды стандарта ESG., а его БПИФ рыночных финансовых инструментов получил Премию Investfunds Awards в номинации «Первый биржевой ПИФ в сегменте ESG».

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России N3349 (бессрочная)