Жителям Кузбасса рассказали, почему не обрабатывают леса от клещей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте лесного комплекса Кузбасса рассказали, что жительница обратилась с просьбой провести обработку лесов и полей от клещей, которые из дикой среды стали перебираться в город.

Власти пояснили, что обработку проводят только в том случае, если выявят очаги вредителей леса, но клещи к ним не относятся. Плановая борьба позволяет сохранить от гибели хвойные насаждения региона.

Лесничества осуществляют комплекс работ и наблюдают за очагами распространения вредных организмов. При обработке леса действуют ограничения на посещение лесного массива гражданами в течение 21 дня. Также запрещено собирать травы, ягоды, грибы, размещать пасеки.

Необходимо не забывать про меры безопасности при посещении леса. Рекомендуется вакцинироваться против клещевого энцефалита, использовать репелленты от клещей, надевать закрытую одежду светлого цвета и производить осмотр каждые два часа.