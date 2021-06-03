В Кемерове модернизируют «Кокс» для улучшения экологии. Фото: АПК.

Глава региона Сергей Цивилев и президент ПМХ Евгений Зубицкий подписали 3 июня соглашение о сотрудничестве по продолжению экологической модернизации ПАО «Кокс» в рамках Петербургского международного экономического форума.

- Экологическая модернизация - один из приоритетов деятельности промышленных предприятий в Кузбассе. Важно, что бизнес понимает необходимость инвестировать в развитие новых технологий, модернизацию оборудования. Сегодняшнее соглашение - еще одно свидетельство ответственного отношения кузбасских предприятий к экологии. Прогнозируемый объем инвестиций в строительство батареи БУХПК на «Коксе» составит порядка 11,6 миллиарда рублей, новое производство позволит создать 136 рабочих мест, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Также соглашение предусматривает намерение компании и далее проводить модернизацию предприятия, позволяющую максимально возможно сократить воздействие производства на экологию. Кроме того, правительство Кузбасса окажет полное содействие в реализации проекта.Стороны договорились и о сотрудничестве по вопросам подготовки кадров для ПАО «Кокс».

Строительство новой коксовой батареи с печами без улавливания химических продуктов коксования (БУХПК) является одним из основных проектов модернизации. Печи БУХПК позволяют сократить использование дефицитных марок угля в шихте для коксования и снизить экологическое воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными печами. Аналогов батареи подобного типа в России нет.