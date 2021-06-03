4000 кузбассовцев смогут пройти бесплатное обучение

Более четырех тысяч кузбассовцев смогут бесплатно обучиться разным профессиям, наиболее востребованным у работодателей из-за нехватки специалистов. Обучение будет проходить по программам WorldSkills в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» и будет доступно более чем по 50 направлениям. Среди них - обслуживание тяжелой техники, инженерный дизайн CAD, кузовной ремонт, парикмахерское искусство, ресторанный сервис, флористика, правоохранительная деятельность и другие. Кроме того, кузбассовцы смогут пройти обучение в области графического дизайна, сварочных технологий, разобраться в основах и тонкостях эксплуатации и обслуживания многоквартирных домов, сельскохозяйственных машин, стать хлебопеками или подземными электрослесарями. Курсы займут от трех недель до трех месяцев в очной форме.

Чтобы записаться на обучение, нужно авторизоваться на сайте «Работа в России» через портал госуслуг. Затем выбрать подходящую категорию участника, регион проживания, компетенцию и место обучения, заполнить форму и подать заявку.

НА ЗАМЕТКУ

Кто может пройти обучение?

• граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных;

• граждане в возрасте 50 лет и старше;

• предпенсионеры;

• женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

• безработные женщины, имеющие детей дошкольного возраста.