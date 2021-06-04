В Кузбассе построят завод за 750 миллионов рублей. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и председатель совета директоров ООО «ФИНГО-Комплекс» Евгений Шевелев 3 июня подписали соглашение о создании Филиала Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры по производству индустриальных фильтров в рамках Петербургского международного экономического форума. Предприятие будет располагаться в Калтане.

- Важно, чтобы на кузбасских предприятиях максимально использовалась местная продукция, поэтому мы уделяем особое внимание созданию новых производств. Для выполнения строительно-монтажных работ на заводе, а впоследствии и на выпуске индустриальных фильтров потребуются кадры. Это значит, что в регионе появятся новые рабочие места, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В проект ориентировочно инвестируют 750 миллионов рублей. Собственник приобрел помещение старого предприятия, которое планирует модернизировать для нового завода.