Прокуратура узнала о долге властей Новокузнецка в размере более 110 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В СМИ появилась информация о задолженности администрации и муниципальных предприятий Новокузнецка за поставленные коммунальные ресурсы. После этого прокуратура Кузбасса провела проверку.

В пресс-службе областного надзорного ведомства сообщили, что установили у муниципальных учреждений и организаций, в том числе образовательных и дошкольных, задолженность 50 миллионов рублей за отопление и горячее водоснабжение. Кроме того, администрация Новокузнецка также задолжала один миллион рублей, а муниципальные учреждения и организации 43 миллиона рублей энергоснабжающим компаниям.

- Наличие задолженности перед ресурсонабжающиими организациями могло повлечь за собой ограничение подачи коммунальных ресурсов получателям и нарушение прав граждан. В связи с этим прокурор Новокузнецка внес главе города представление и потребовал устранить выявленные нарушения закона, - сообщили в ведомстве.

Задолженность в размере более 110 миллионов рублей погашена в полном объеме.