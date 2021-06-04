Названы территории Кузбасса, где выявили 58 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 19, Новокузнецк - 7, Чебулинский МО - 4, Киселевск - 3, Краснобродский - 2, Междуреченск - 2, Прокопьевск - 2, Юрга - 2, Кемеровский МО - 2, Крапивинский МО - 2, Мариинский МР - 2, Тисульский МО - 2, Анжеро-Судженск - 1, Мыски - 1, Полысаево - 1, Гурьевский МО - 1, Ленинск-Кузнецкий МО - 1, Промышленновский МО - 1, Топкинский МО - 1, Юргинский МО - 1, Яшкинский МО - 1, - сообщил оперштаб.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 37 248 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 35 944 выздоровели, 732 скончались, 1498 на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.