Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 58 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 248 человек. Общее число умерших - 732, за минувшие сутки трое скончались.

Вместе с этим еще 58 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 944 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 572 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1498 человек.