Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 июня.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.
За минувшие сутки сразу 58 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 248 человек. Общее число умерших - 732, за минувшие сутки трое скончались.
Вместе с этим еще 58 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 35 944 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 572 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1498 человек.