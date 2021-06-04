МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для построения сетей 5G в России

Фото: МегаФон.

Сразу три оператора сотовой связи займутся вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России. Для этой цели «ВымпелКом», МегаФон и «Ростелеком» создадут ООО «Новые цифровые решения» (НЦР) с равными долями в уставном капитале. Соглашение об этом генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подписали на Петербургском экономическом форуме, который в эти дни проходит в Северной столице России.

- За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации, – отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

А пока дефицит частот, пригодных для создания сетей 5G в России, один из самых важных сдерживающих факторов. У созданного совместного предприятия впереди очень большой объем работ по поиску и высвобождению радиочастотных ресурсов.

Отметим, что заключение подписанного операторами связи на ПМЭФ-2021 соглашения было согласовано ФАС России еще в апреле 2021, с учетом, что документ содержит условия недискриминационного доступа к радиочастотам для всех участников рынка мобильной связи.