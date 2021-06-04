Кемеровчанку спасли от незваного летающего гостя. Фото: Кемеровская служба спасения.

В Кемеровскую службу спасения позвонила перепуганная жительница микрорайона ФПК. Она рассказала, что в ее квартиру прилетел незваный гость и устроил шум.

Специалисты установили, что причиной беспокойства стала летучая мышь. Когда они прибыли, животное находилось под диваном. Мышь достали при помощи полотенца и аккуратно вынесли на улицу.

Кузбассовцам рекомендуют: если летучая мышь попала в жилище, не паниковать, а дождаться, когда животное сядет. После этого осторожно накинуть полотенце и вынести наружу. Если же страх пересиливает, то нужно звонить на номер 112.