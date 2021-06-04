Более трех тысяч жителей Кузбасса могут стать строителями. Фото: АПК.

В Кузбассе открыто более трех тысяч вакансий в сфере строительства. В пресс-службе администрации правительства Кемеровской области сообщается, что наиболее востребованы монтажники (686 вакансий), сварщики (361 вакансия), бетонщики (300 вакансий), машинисты (231 вакансия), штукатуры (225 вакансий), слесари (184 вакансии), каменщики (113 вакансий).

- Для восполнения нехватки рабочих кадров, необходимых в экономике региона, служба занятости населения предлагает различные программы обучения и переобучения граждан. Новую профессию можно освоить в период от 1 до 6 месяцев. Подготовка полностью бесплатная, кроме того, есть стипендия. Ежегодно по направлению службы занятости около тысячи человек проходят подготовку по профессиям, необходимым в строительстве,- рассказали в администрации региона.

Полный перечень предлагаемых рабочих мест в строительной отрасли Кузбасса представлен на главной странице интерактивного портала минтруда или в центрах занятости населения, а также в кадровых службах конкретных предприятий.