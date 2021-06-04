Жители Новокузнецка пожаловались на стекающие в водоем моторные масла

Жители Новокузнецка пожаловались на стекающие моторные масла в водоем. Фото: instagram/ekolog_nvkz.

Новокузнечане сообщили в комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов горадминистрации о том, что в водоем сливаются отработанные моторные масла. Также горожане рассказали о стихийной свалке мусора вблизи жилых домов.

После обращения представители комитета совместно с полицейскими осмотрели территории в Заводском и Кузнецком районах города.

- Выявлены нарушения природоохранного законодательства: слив отработанных моторных масел, несанкционированное размещение отходов. Возбуждено административное расследование. Материалы на деятельность по переработке масел переданы в Новокузнецкую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия решения по расчету ущерба, нанесенного окружающей среде, - отметили в комитете.

Также там добавили, что обращения о нарушениях природоохранного законодательства нужно передавать на «Зеленый телефон»: (384-3) 45-14-30.