В Новокузнецке произошло ДТП с участием общественного транспорта

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Новокузнецке, на улице Кирова, произошло ДТП, в котором участниками оказались рейсовый автобус и отечественный легковой автомобиль. Сообщение об этом поступило в дежурную часть УМВД России по городу Новокузнецку. На место аварии тут же отправились сотрудники ГИББД.

Они установили, что водитель «Лады Приоры», собираясь поворачивать направо, не поменял вовремя полосу движения и выехал прямо перед автобусом. Водитель «Волгабаса», стараясь избежать столкновения, резко затормозил. В результате этого четыре пассажира получили ушибы и даже переломы. Им понадобилась медицинская помощь, все они доставлены в больницу.

В отношении водителя отечественного легкового автомобиля будет проведено административное расследование. Ему вменяется статья «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Кроме того, на него составлены протоколы по статьям Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

С начала 2021 года в регионе из-за нарушений правил расположения транспортных средств на проезжей части произошло 97 ДТП, в которых 7 человек погибли, 133 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей всегда быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, в том числе те, которые регулируют расположение транспорта при движении по дороге.