Новый гостиничный комплекс построят на территории курорта «Шерегеш». Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн 3 июня подписали соглашение о строительстве нового гостиничного комплекса на территории курорта Шерегеш в рамках Петербургского международного экономического форума.

- Сегодня наша главная цель - сделать самый популярный курорт Кузбасса круглогодичным. Это учитывалось в социально-экономической программе развития региона, которую в марте подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Соглашение с Cosmos Hotel Group поможет нам добиться поставленной цели в более короткие сроки, - рассказал Сергей Цивилев.

В инвестиционный проект гостиничного комплекса Cosmos Hotel Group вложит 1,2 миллиарда рублей. Гостиница рассчитана на 200 номеров. Гостиничный комплекс займет 10 тысяч квадратных метров, а площадь застройки составит от 1,5 до 3 га. Кроме того, новый гостиничный комплекс позволит создать в Кузбассе дополнительно 120 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию объектов планируется в 2023 году.