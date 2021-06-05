Коронавирус в Кузбассе на 5 июня: 60 заболели, двое умерли, 62 выздоровели

Оперштаб области сообщает: за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 60 новых случаев коронавируса. Заболевшие выявлены в 19 территориях региона: в Кемерове – 23, Ленинске-Кузнецком – 6, Междуреченске – 5, Новокузнецке, Осинниках и Прокопьевске – по 3, Березовском, Мысках, Таштагольском и Юргинском районах - по 2, и по 1 случаю заражения в Анжеро-Судженске, Полысаеве, Юрге, а также в Гурьевском, Ижморском, Кемеровском, Мариинском, Тисульском, и Топкинском районах. Всего в регионе на сегодняшний день от коронавируса лечатся 568 пациентов.

Скончались два пациента: новокузнечанин 1946 года рождения и кемеровчанка 1958 года рождения. У них развидась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, а у мужчины еще и на фоне болезни центральной нервной системы. Всего с начала пандемии в Кемеровской области инфекция унесла жизни 734 пациентов.

62 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 36006 человек вылечились от коронавируса.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1737 человек.