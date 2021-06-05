Первые три пляжа и одно место отдыха у воды открылись в Кузбассе

Все открывшиеся места отдыха расположены в Прокопьевске. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Первые три пляжа и одно место отдыха у воды открылись в Кемеровской области. Все они находятся на юге региона - в Прокопьевске. Речь идет о пляжах «Волна», «Специализированный», «Зенковский» и месте отдыха у санатория «Шахтер» на Зенковском пруду.

Специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС России провели техническое освидетельствование и допустили все эти места массового пребывания людей к эксплуатации.

- По заключению специалистов, пляжи отвечают всем требованиям безопасности: дно очищеноа водолазами, зона для купания ограждена буйками. Также на территории пляжей имееюся спасательные посты и в обязательном порядке организуется дежурство спасателей, что позволит обеспечит безопасность отдыхающих.

Всего же этим летом планируют открыть на территории Кузбасса более 80 мест отдыха у воды и пляжей. В Кемерове будет только одна зона отдызха у воды - на озере Красное.