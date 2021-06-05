В Кузбассе 18-летний студент, не умеющий плавать, погиб на глазах у друзей

Фото: пресс-служба администрации Калтанского городского округа.

Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку по факту гибели 18-летнего студента из Калтана. Молодой человек в четверг, 3 июня, отдыхал с друзьями на реке Кондома. День был жаркий и парень решил искупаться. Он не умел плавать, поэтому не планировал заходить далеко в воду. Но обратно на берег юноша не вернулся.

Друзья студента сообщили в правоохранительные органы, что их приятель утонул. Поиски юноши в реке продолжались почти сутки и накануне, - в пятницу, 4 июня, его тело обнаружили в районе Калтанского пляжа.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в "КП-Кемерово" пресс-службе Управления СК по Кемеровской области.