Прокопчанка лишилась денег, пытаясь вернуть телефон через соцсети

Женщина стала жертвой обмана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Прокопьевска расследует уголовное дело о похищении денег у 40-летней местной жительницы, которая пыталась помочь сыну вернуть потерянный телефон.

Мальчик разместил в социальных сетях объявление о пропаже с просьбой вернуть за вознаграждение и указал для связи мамин номер телефона. В этот же день женщине позвонила незнакомка и представилась сотрудницей ломбарда. А затем заявила, что потерянный мобильник находится у нее и предложила выкупить его за пять тысяч рублей.

Прокопчанка поверила и перевела деньги на указанный номер. Но собеседница больше на связь не вышла. Обманутая горожанка обратилась в полицию.

Теперь полицейские разыскивают аферистку. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, за совершенную кражу ей грозит до шести лет лишения свободы.