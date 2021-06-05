Следком Кузбасса и прокуратура начали проверки из-за пожара в троллейбусе

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Следственный комитет Кузбасса начал доследственную проверку по факту пожара в кемеровском троллейбусе на перекрестке проспект Октябрьский - бульвар Строителей. Электротранспорт загорелся в субботу, 5 июня на остановке «кинотеатр «Аврора»», расположенной на четной стороне проспекта.

По предварительной информации, перед тем как троллейбус загорелся, водитель почувствовал неисправность руля. На остановке он попросил пассажиров выйти, и как только они покинули салон, троллейбус охватило пламя. Сам водитель не смог справиться с огнем, огонь ликвидировали прибывшие пожарные. В результате происшествия пострадавших нет.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет назначена пожаро-техническая экспертиза для установления причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Управления СК России по Кемеровской областит.

В свою очередь проверку организовала и прокуратура Кемеровской области. В ходе этой проверки сотрудники надзорного ведомства оценят деятельность по обеспечению безопасности при перевозке пассажиров.

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