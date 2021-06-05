Кузбасс заключил соглашение о завершении строительства Крапивинской ГЭС

Крапивинский гидрозел - одна из самых больших незавершенных строек в Кузбассе. Фото: пресс-служба АПК.

Правительство Кузбасса в лице губернатора Сергея Цивилева и генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин заключили соглашение о завершении строительства Крапивинской ГЭС. Документ был подписан на Петербургском экономическом форуме, который проходил 2-5 июня в Северной столице России.

Напомним, строительство Крапивинского гидроузла началось в 1977 году на реке Томь, в 130 км от Кемерова. В 1989 году проект был остановлен из-за проблем с финансированием. Было выполнено примерно 60% работ, последующая консервация не была закончена. Объект остался незавершенным. В 2018 году было принято решение его достроить. Стоимость завершения строительства гидроэлектростанции предварительно составляет 45 миллиардов рублей.

По мнению губернатора, появление Крапивинского гидроузла позволит не только улучшить водоснабжение региона, но и вдохнет жизнь в близлежащие населенные пункты, так как строительство и дальнейшая эксплуатация ГЭС даст новые рабочие места. Следствием этого станет повышение уровня жизни и диверсификация экономики.

Согласно подписанному соглашению РУСАЛ подключит своих представителей к работе проектного комитета, наладит взаимодействие с проектными организациями и привлеченными экспертами, а также рассмотрит возможность участия в финансировании проекта. Кроме того, РУСАЛ внедрит новые технологии на своем Новокузнецком алюминиевом заводе, что поспособствует улучшению экологической обстановки в южной столице Кузбасса и в самом регионе.