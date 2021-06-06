Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 65 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 373 человек. Общее число умерших - 735, за минувшие сутки один скончался.

Вместе с этим еще 48 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 054 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 584 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1973 человек.