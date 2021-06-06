В Кузбассе ребенок на электросамокате сбил пятилетнюю девочку

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Необычное ДТП, участниками которого стали дети, случилось в одном из дворов города Калтан: девятилетний мальчик, катаясь по тротуару на электросамокате, не справился с управлением, и сбил пятилетнюю девочку. К счастью, травмы полученные пострадавшим ребенком не представляют угрозы для жизни. Юный водитель техники не пострадал.

Как уже установили сотрудники ГИБДД, электросамокат родители подарили сыну на день рождения за три дня до ДТП. При это мощность средства передвижения превышает 250 ВТ, что автоматически приравнивает его к транспортным средствам, водителям которых необходимо иметь водительское удостоверение с категорией «М1» или любой другой, а также передвигаться, используя мотошлем.

Как рассказали в Кузбасской госавтоинпекции, в отношении родителей мальчика составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Согласно КоАП РФ им грозит штраф в размере 500 рублей.

К слову, это уже не первое ДТП с детьми на новомодных средствах передвижения. В начале мая в Новокузнецке два брата 13 и 11 лет, двигаясь по улице Кирова на электросамокате, выехали на парковку и врезались в автомобиль. Водитель иномарки пояснил, что не увидел детей, так как они выехали из-за стоящего транспортного средства в непосредственной близости перед машиной. Оба мальчика попали в больницу с многочисленными травмами, среди которых ссадины, переломы и ушибы внутренних органов.

Ранее «Комсомольская правда-Кемерово» рассказала, что в Новокузнецке водитель электросамоката за допущенные нарушения ПДД получил сразу три штрафа на сумму 31,5 тысячи рублей.