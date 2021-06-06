Улицы кузбасских городов затоплены после дождя. Фото: ВКонтакте/incident_42lk.

В Кузбассе жители нескольких городов пожаловались на затопленные улицы после дождей. Фото и видео жители опубликовали в соцсетях.

Ленинск-кузнечанин поделился снимком двора, который стал одной большой лужей.

— Текстильщиков 8/1. К заплыву готовы, — гласит подпись к фотографии.

Новокузнечанин записал видео потопа на дорогах. Горожанин рассказал, что причина всему дождь, который шел ночью и утром. Ливневая канализация не справляется с объемами воды. В комментариях к ролику один из местных жителей написал, что город похож на Венецию.