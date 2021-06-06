В Кемерове стартует отключение горячей воды у левого берега. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В понедельник, 7 июня в Кемерове начинаются массовые отключения горячего водоснабжения у левого берега. Это связано с гидравлическими испытаниями, которые будут проходить на сетях.

Горячей воды в кранах не будет с 7 по 20 июня у потребителей Центрального, Заводского, Ленинского районов, а также в микрорайонах Южный, Предзаводской и РТС.

Центральный район до р. Искитимка: в границах (до р. Искитимка) в границах: р.Томь, пр. Кузнецкий (четная сторона до пр. Советский), пр. Советский (четная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская). Ул. Кузбасская (нечётная сторона до ул. Ноградская). Ул. Ноградская (четная сторона от дома №8 до ул. 50 лет Октября). Ул. Васильева (четная сторона до ул. Коломейцева), ул. Коломейцева (нечетная сторона до пр. Советский), пр. Советский (четная сторона до р.Искитимки).

Кварталы Центрального района до р. Искитимка: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 48, 49, 50,51, ул. Ноградская, 13 в квартале № 14.

Кварталы Центрального района, заискитимская часть: кв.2-3, 4-5, 3, 5, 7, 7а, 7б, 8, 9, 11, 12, 12а, 15, 15а, Областная клиническая больница, Офисный центр.

Заводской район: потребители мкр-нов Предзаводской, РТС; Южный кв.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Кварталы Заводского района: 59, 59а, 60, 60а, ФПК.

Ленинский район

Кварталы Ленинского района: 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 64, 68, 74, Больничный городок.

Дома кв. 4-5: ул. Тухачевского, 30, 32, 32а, 34, 36а, 38а, 38б, 38/1, 38/2, 38/3, пр. Химиков, 2а, ул. Мирная, 20.