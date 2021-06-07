Полиция рассказала подробности задержания несовершеннолетней. Фото: Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове, на проспекте Октябрьском, во дворе 16-летняя девушка накинулась на ровесницу. Ее скрутила полиция, надела на нее наручники и увела. Подробности инцидента сообщались ранее.

В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что поступали два сигнала о девушке, которая вела себя неадекватно. На требование прекратить дебош подросток реагировала агрессивно, она находилась в алкогольном опьянении. Сотруднику пришлось применить силу и наручники в соответствии с законом. После чего полиция доставила ее в отделение.

- Девушка состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отдел полиции приглашен ее отец для разбирательства. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - рассказали в ведомстве.