В Кемерове женщина с острым маникюром разорвала мужчине веко. Фото: Instagram/okb_kemerovo.

В Кемерове мужчина обратился в кабинет неотложной офтальмологической помощи с рваной раной нижнего века. Кузбасская областная больница сообщила, врачи наложили швы, так как рана была настолько глубокой. Выяснило, что мужчина пострадал от острых ногтей обиженной женщины.

«Если бы травма пришлась не на веко, а на глаз - все было бы тяжелее для пациента и сложнее для врачей. Скорее всего могло быть повреждение глазного яблока», - комментирует Наталья Тюнина, заместитель главного врача по офтальмологической помощи.