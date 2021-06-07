В Кузбассе число умерших с COVID-19 возросло до 737 человек

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе умерли два пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

- Два пациента скончались. У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и аутоиммунного заболевания. Она проживала в Новокузнецке, - рассказал оперштаб.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 737 человек.