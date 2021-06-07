Россельхозбанк считает возможным переход на расчеты в рублях по внешним контрактам

Россия остается лидером по экспорту ряда категорий сельскохозяйственной продукции. По прогнозам Россельхозбанка, доля страны на мировом рынке масложировых культур в сезоне 2021-2022 гг составит 26%, на рынке пшеницы - 11%. Лидирующие позиции продукции российского АПК на внешних рынках делает возможным рассмотрение вопроса о переходе расчетов по внешнеэкономическим контрактам на российские рубли. Такое мнение высказал первый зампредседателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

- Россия становится одним из крупнейших маркетмейкеров на этих рынках. Поэтому, конечно, страна, которая производит такой значительный объем поставляемой на мировой рынок агропродукции, может претендовать на увеличение доли своей национальной валюты в расчетах, - отметил Кирилл Левин.

По итогам 2020 года РСХБ как опорный банк АПК выдал экспортно ориентированным компаниям отрасли 430 млрд рублей. В настоящее время банк обслуживает треть экспорта российского агросектора, и его доля постоянно растет.

Рубль занимает второе место во внешнеэкономических контрактах клиентов Россельхозбанка с 15-процентной долей. Самой востребованной валютой остается доллар (70%), на третьем месте – евро (13%). При этом за последние 10 лет доля рубля в структуре расчетов за экспорт ЕАЭС выросла с 54 до 70%, а в расчетах за импорт — с 61 до 75%.

По словам Кирилла Левина, повышению доли национальной валюты во внешнеэкономических контрактах будут способствовать рост финансирования в рублях, развитие соответствующей банковской инфраструктуры, а также увеличение доли российских бирж в торговле сырьевыми товарами.

Партнерский материал.

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