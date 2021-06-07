Более 70 тысяч российских фермеров уже развивают бизнес с помощью цифровых сервисов Россельхозбанка

За 20 лет работы с фермерами Россельхозбанк определил три ключевые задачи, помощь в решении которых помогает малым и микропредприятиям эффективно вести бизнес. К ним относятся непосредственно производство продукции, подбор кадров и сбыт продукции. «На полях» ПМЭФ-2021 директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова сообщила, что цифровая платформа Своё Фермерство и маркетплейс Своё Родное уже помогают вести бизнес 70 тысячам предпринимателей.

На платформе можно найти семена, удобрения, средства защиты растений, сельскохозяйственную технику. Там же представлена продукция 44 НИИ и любой фермер может воспользоваться плодами труда учёных в своём хозяйстве.

Кроме того, с помощью платформы можно решить и кадровый вопрос: благодаря сервису подбора персонала в агропромышленном комплексе. Сейчас на нём уже 10 тысяч вакансий, причем все они размещаются бесплатно.

А маркетплейс Своё Родное, представленный уже в 65 регионах страны, помогает решить вопрос сбыта продукции небольших хозяйств. Он служит площадкой, где фермеры предлагают свою продукцию и агротуры, а клиенты могут легко выбрать понравившийся вариант в несколько кликов, в том числе в формате мобильного приложения.

В течение ближайших двух лет Россельхозбанк планирует превратить платформу Своё Фермерство в полномасштабный B2B-маркетплейс в области АПК, который позволит пользователю решать весь круг задач: от заказа продукции и ее производства до заключения сделки и оплаты в электронном формате.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России N3349 (бессрочная).