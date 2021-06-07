Летом в Кузбассе смогут трудоустроиться 10 000 подростков

Кто из несовершеннолетних не мечтает о собственных финансах? Лично заработать и тем самым воплотить мечту в жизнь в этом году смогут порядка 10 000 подростков, из которых более 6000 власти Кузбасса готовы трудоустроить по программам летней занятости, а еще 3500 человек - в студенческие бригады.

Традиционно подростков в возрасте от 14 до 18 лет задействуют на благоустройстве и озеленении городов и поселков, оказании адресной помощи ветеранам труда и пожилым людям. Также трудовые бригады будут задействованы и на подготовке к областным торжествам ко Дню шахтера, столицей которых станет в этом году Киселевск.

Бойцы трудотрядов будут работать в шести территориях - Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском округах и Беловском районе, а также - в Ленинске-Кузнецком, Полысаеве и Киселевске. Помимо «рабочего дня» для ребят организуют познавательную программу: экскурсии на предприятия, встречи с прославленными горняками и молодыми специалистами.