В Кемерове прогремит восьмиминутный салют в День города. Фото: Администрация города Кемерово.

В субботу, 12 июня, в Кемерове будут отмечать День города. Администрация города сообщила, что праздничный салют состоится в 23.00 над Университетским мостом.

Над городом прогремит восьмиминутный фейерверк, который будет состоять из 790 залпов. После завершения праздника всех жителей из центра Кемерова развезут на общественном транспорте. Для доставки пассажиров выделят 93 единицы пассажирского транспорта, из них 43 единицы муниципального транспорта и 50 маршрутных такси.