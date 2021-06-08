В Кемерове на несколько дней изменят движение общественного транспорта. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове на четыре дня изменят схему движения пассажирского транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, 12 июня общественный транспорт будет работать по расписанию субботнего дня. На линию выпустят 494 единицы транспорта. Из них 104 муниципальных автотранспорта, 46 трамваев, 29 троллейбусов, 75 пригородных автобусов и 240 маршруток.

После завершения праздничного салюта из центра города жителей развезут по домам. Для этого задействуют 93 единицы пассажирского транспорта: 43 единицы муниципального транспорта и 50 маршрутных такси.

Из-за перекрытия движения по площади Советов и Университетскому мосту автотранспорт будет передвигаться по схеме:

-в прямом и обратном направлениях: улица Соборная – улица Красноармейская – улица 50 лет Октября – проспект Советский.

Также на площади Советом будут проводиться монтажно-демонтажные работы в период с 9.00 10 июня, 11 июня и 13 июня движение общественного транспорта будет осуществляться следующим образом:

-в прямом направлении в центр города: улица Соборная – улица Красноармейская – улица 50 лет Октября – проспект Советский.

-в обратном направлении: проспект Советский – улица 50 лет Октября – улица Васильева – улица Красная – проспект Советский.