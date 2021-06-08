В Кузбассе число умерших с COVID-19 возросло до 738 человек

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе умер один пациент с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

- Один пациент скончался. У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемерове, - рассказал оперштаб.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 738 человек.