В Кузбассе губернатор вручил награды лучшим в легкой промышленности

Фото: пресс-служба АПК.

Каждое второе воскресенье июня в России отмечается День работника текстильной и легкой промышленности. В этом году он приходится на 13 июня.

За несколько дней до профессионального праздника текстильщиков, швей и обувщиков в администрации правительства Кузбасса состоялся торжественный прием, на который были приглашены наиболее достойно показавшие себя в труде работники.

Всего за вклад в развитие отрасли, высокие цифры производства, добросовестный труд на протяжении многих лет были награждены 60 человек. Медали «300-летие образования Кузбасса» получили 17 сотрудников предприятий, девять человек - медали «За веру и добро». Были вручены и областные медали «За служение Кузбассу», «За достойное воспитание детей», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.

Текстильная и легкая промышленность Кузбасса - это 160 швейных, текстильных, обувных и кожгалантерейных предприятий, большинство из которых малые. На них занято около 3 тысяч человек. Наиболее востребованы производимые текстильной отраслью региона нетканое полотно, полипропиленовая нить, флис, синтепон, синтепух, искусственный мех и прочее.

- Отрасль - серьезный партнер для оборонной промышленности, автомобилестроения, гражданской авиации, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Заместитель губернатора Андрей Панов также добавил, что, несмотря на пандемию, легкая промышленность региона в 2020 году показала рост почти на 60% по сравнению с 2019-м. Она быстро перестроилась на выпуск защитных масок и комплектов противовирусной одежды для медицинских учреждений Кузбасса.

А в сентябре прошлого года швейники изготовили форму - ветровки, футболки-поло, бейсболки - для участников, организаторов, экспертов и волонтеров финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел в Кузбассе.