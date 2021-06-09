В Кузбассе покупатель нашел живых опарышей в упаковке яиц. Фото: Инцидент Кузбасс.

В Белова на прилавке магазина покупатель обнаружил опарышей в упаковке яиц. Соответствующее видео мужчина опубликовал в сети. Видно, что черви оказались живыми и при прикосновении к упаковке двигались.

Мужчина спросил у продавца, должны ли черви быть в яйцах. На что сотрудник ответил, что каждую упаковку не проверяет.

В комментариях под видео жители предположили, что в упаковке было битое яйцо, а опарышам не требуется много времени для появления. Также покупателю посоветовали отправиться на рыбалку и не затрачиваться на наживку.