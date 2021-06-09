В Кузбассе число умерших с COVID-19 возросло до 741 человек

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе умерли три пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

- Три пациента скончались. У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске. У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. Женщина 1938 года рождения умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске,- рассказал оперштаб.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 741 человек