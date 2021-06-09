В Кузбассе предприятия выбрасывали загрязняющие вещества в воздух. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения на предприятиях ООО «Ижморская ТСК», ООО «Тобул» и ООО «Инертник», которые выбрасывают загрязняющие вещества в воздух.

В региональном надзорном ведомстве сообщили, что ООО «Ижморская ТСК» эксплуатирует 16 котельных и не ведет учетов выбросов, поступающих в атмосферу веществ I класса опасности. Руководство не предоставляет декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Также выявлены нарушения в работе газоочистителей и пылеуловителей на котельных.

Организация ООО «Тобул» выбрасывала загрязняющие вещества I, II классов опасности и не ставила на госучет объект негативного воздействия на окружающую среду. Компания ООО «Инертник» допускала ошибки в работе газоочистных установок.

Прокуратура возбудила семь административных дел и назначила наказание в виде штрафов и предупреждения. Кроме того, устранение нарушений находится на контроле природоохранного прокурора.