При поддержке Россельхозбанка российские продукты для здорового питания будут продаваться в Китае

При поддержке Россельхозбанка и Российского экспортного центра компания «Эксп-Проджект», которая специализируется на производстве продуктов питания на каждый день, начинает поставки в Китай. Мюсли и злаковые батончики в КНР поставит из Санкт-Петербурга стоимость более 11 миллионов рублей.

В рамках «Экспортного акселератора», совместной программы Россельхозбанка и Российского экспортного центра. РСХБ организовал внешнеторговую сделку, а также оказал консультационную поддержку по регистрации торговых марок на территории Китайской народной республики и проведению сделки в соответствии с требованиями валютного контроля.

Первая партия мюслей и злаковых батончиков была отправлена в Китай в апреле 2021 года. В дальнейшем планируют расширить ассортимент и организовать поставку других популярных продуктов для здорового питания.

По итогам 2020 года Россельхозбанк выдал 429,6 миллиардов рублей на поддержку экспортно-ориентированных компаний. За прошлый год заключили ряд экспортных контрактов и выход небольших сельхозпроизводителей на рынки ряда стран: Китай, Казахстан, Молдова, Белоруссия, Армения, Туркменистан.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России N3349 (бессрочная)