Впервые в Кемерове стартовала Международная конференция EdCrunch Kuzbass. Фото: АПК.

Программа мероприятий конференции EdCrunch Kuzbass рассчитана на 9 и 10 июня. Сегодня секции работают в кемеровской школе №78, IT-офисе Goodline, филиале Сбера, Центре опережающей профессиональной подготовки и Кемеровском государственном университете.

Спикеры в кемеровской школе № 78 обсудят сферу дошкольного образования. В частности, социоигровую педагогику, воспитание дошкольников в стиле диджитал, секреты счастливых и здоровых отношений с ребенком.

Участники В IT-офисе Goodline узнают о правильной игре с детьми в цифровом веке и, как научаить критическому мышлению. Педагогов познакомят с практическими советами для развития эмоционального интеллекта и soft skills (гибкие навыки) в процессе обучения.

В филиале Сбера главными темами станут гибридное обучение, мотивация учеников в режиме онлайн и эффективные формулы уроков. В Центре опережающей профессиональной подготовки обсудят вузы, техникумы и колледжи. Эксперты расскажут о принципах и практиках образовательного дизайна в цифровую эпоху.

В Кемеровском государственном университете пройдут дискуссии на тему системы цифровой поддержки проектного обучения, цифровой экосистемы университета и эффективного онлайн-обучения в вузах.

Ознакомиться с подробной программой можно по ссылке https://edcrunch-kuzbass.ru/. Мероприятия в зале пленарных заседаний 10 июня можно будет смотреть и онлайн, для этого нужно зарегистрироваться на сайте и получить электронный билет.