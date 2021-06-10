Кузбассовцы впервые за 55 лет увидят кольцеобразное затмение Солнца. Фото: Instagram/Кемеровский планетарий.

Жители Кузбасса смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца впервые за 55 лет. В Московском планетарии сообщили, что Луна покроет 0,94 диаметра солнечного диска, будет виден только его тонкий край.

Примечательно, что с 1966 года в России не наблюдали кольцеобразного солнечного затмения. В планетарии и обсерватории КемГУ имени Кузьмы Мацукова уточнили, что в Кемеровской области редкое явление жители увидят 10 июня с 18.06 по местному времени, середина будет в 19.07, а конец в 20.04.

Не забывайте о правилах безопасности. Запрещается наблюдать за Солнцем невооруженным глазом, использовать бинокли, телескопы, тонированные окна машин, солнцезащитные очки. Наблюдать нужно через специальное стекло.