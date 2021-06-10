В Кузбассе жителям на один день запретят покупать алкоголь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе приостановят продажу спиртных напитков в розницу. Данное ограничение действует согласно региональному законодательству.

В субботу, 12 июня, запретят продажу спиртного в связи с празднованием Дня России, также в Кемерове пройдут мероприятия, посвященные Дню города. Жители смогут приобрести алкоголь только в заведениях общепита.

Кроме того, подобные ограничения реализации горячительных напитков будут действовать в регионе 26 и 27 июня - из-за школьных выпускных и Дня молодежи.