Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 69 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 37 639 человек. Общее число умерших - 742, за минувшие сутки один скончался.

Вместе с этим еще 64 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 36 288 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 609 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2074 человека.