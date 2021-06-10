Названы территории Кузбасса, где выявили 69 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 69 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 20 зараженных. На втором месте Новокузнецк - 10 пациентов. В Ленинске-Кузнецком - восемь заболевших. Четверо зараженных - в Промышленновском МО. По три человека - в Анжеро-Судженске, Белове, Юрге. По два - в Березовском, Киселевске, Прокопьевске, Новокузнецком МР, Яшкинском МО. По одному - в Междуреченске, Осинниках, Полысаеве, Тайге, Ижморском МО, Таштагольском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 37 639 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 36 288 выздоровели, 742 скончались, 2074 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.