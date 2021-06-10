Россельхозбанк отмечает возросшую популярность фермерских продуктов

Россельхозбанк уже более пяти лет ведет цифровизацию работы с фермерскими хозяйствами. И специалисты отмечают, что в последние годы установилась устойчивая тенденция роста спроса на фермерские продукты. И это несмотря на то, что цены на них выше промышленных аналогов в 2-2,5 раза за счет высокой стоимости содержания хозяйств, а также за счет дорогой – по причине малых объемов – перевозки и логистики. Но потребитель готов переплачивать за натуральность, экологичность и высокое качество продуктов.

Сейчас появляются проекты, которые предлагают натуральные продукты, например, маркетплейс фермерских продуктов Свое Родное, созданный при поддержке Россельхозбанка.

За счет того, что регистрация для фермеров на площадке бесплатная, цены приятно удивляют отсутствием накруток. И хотя они остаются в среднем выше, чем на продукцию крупных производителей, но и пользы в фермерских продуктах намного больше.

Судить о ценах легче всего по популярным продуктам. Например, курица суповая стоит 400 руб/ кг, вырезка свиная – 550 руб/кг. Самая востребованная категория фермерских продуктов - молочные и кисломолочные продукты. Молоко на «Родном» обойдется от 80 руб/л, сливочное масло – 900 руб/кг, кефир 3,2% – 100 руб/л, творог – 550 руб/кг, сметана 25%-ная – 600 руб/кг. Это цены для Москвы, в регионах они зачастую ниже.

Площадка напрямую сотрудничает с фермерами и способствует развитию их бизнеса. Со временем процессы будут модернизироваться, а значит, цены станут ниже, а ассортимент и качество – лучше.

Партнерский материал.

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