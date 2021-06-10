Кузбассовцы запечатлели солнечное затмение

Фото: Вячеслав АЙКИН.

В четверг, 10 июня, кузбассовцы могли увидеть солнечное затмение. Началось оно в 18.06 по местному времени, а пик пришелся на 19.07. И хотя небо в это время частично облаками, все же они не помешали желающим полюбоваться этим астрономическим явлением.

Солнечное затмение 10 июня - было первым кольцеобразным затмением над территорией России за 55 последних лет. Однако жителям Кузбасса удалось его увидеть только частично: луна закрыла солнечный диск примерно на 45%. Последний раз солнечное затмение с подобной закрытой долей диска кузбассовцы наблюдали в 2007 году.