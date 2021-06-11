В Новокузнецке открыли первые пляжи и места отдыха у воды

На Юге Кузбасса открылись первые пять мест отдыха у воды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новокузнецке открыли первые пять пляжей и мест отдыха у воды. Об этом сообщили в городском управлении по защите населения и территории.

Так, в Центральном районе открылись пляж «Черемушки» и парк отдыха «Водный», в Заводском - парк WODA, а в Куйбышевском - «Лесная республика» и «Шале». Другие места отдыха у воды откроются позже. В данный момент ведется активная подготовка зон пляжного отдыха горожан к купальному сезону.

Специалисты уточняют, что из-за высокого уровня воды в настоящее время невозможно провести полноценные водолазные обследования. Жителям стоит воздержаться от купания на необорудованных территориях. Кроме того, купальный сезон в Новокузнецке официально начнется только 18 июня.