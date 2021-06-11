Планетарий поделился фотографиями солнечного затмения в Кемерове. Фото: Instagram/Кемеровский планетарий.

В планетарии и обсерватории КемГУ имени Кузьмы Мацукова запечатлили редкое явление, которое кузбассовцы увидели 10 июня с 18.06 по местному времени, максимальная фаза была в 19.07.

10 июня впервые за 55 лет в России наблюдали кольцеобразное солнечное затмение, но жители Кемеровской области смогли увидеть частичное: в Кемерове Луна закрыла Солнце на 48,5 процентов, в Новокузнецке на 46,4 процентов.

Кроме того, мы поделились снимками кузбассовца, который запечатлел редкое явление. Ранее сообщалось, что жители Кузбасса смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца впервые за 55 лет.

Планетарий поделился фотографиями солнечного затмения в Кемерове. Фото: Instagram/Кемеровский планетарий.