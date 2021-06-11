Власти Кемерова рассказали о перекрытом движении в День города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэрия Кемерова сообщила о перекрытом автомобильном движении и запрещенных парковках в День города и День России. Горадминистрация уточняет, что ограничения движения автотранспорта будет по проспекту Советскому на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Коломейцева до 9.00 часов 13 июня.

По проспекту Советскому от улицы 50 лет Октября до Соборной; по улице Мичурина — от улицы Красноармейской до улицы Соборной; по улице Красной — от улицы Красноармейской до проспекта Советского; улице Орджоникидзе — от улицы Арочной до площади Советов; по улице Васильева — от улицы 50 лет Октября до улицы Мичурина с 10.00 часов 12 июня, до 00.00 часов 13 июня.

По проспекту Советскому от улицы Мичурина до улицы Соборной с 10.00 часов 12 июня, до 00.00 часов 13 июня.

По проспекту Притомскому от развязки с улицей Терешковой до улицы Соборной; улице Мичурина — от улицы Красноармейской до проспекта Советского; улице Красноармейской — от улицы Соборной до улицы Мичурина; проспекту Октябрьскому — от Пионерского бульвара до улицы Соборной; улице Соборной — от проспекта Ленина до проспекта Октябрьского с 22.00 часов 12 июня, до 00.00 часов 13 июня.

Парковка запрещается с 10.00 часов 12 июня до 00.00 часов 13 июня. На проспекте Притомском — от Арбитражного кассационного суда до улицы Соборной; на улице Мичурина — от улицы Красноармейской до проспекта Советского, 72; улице Красноармейской — от улицы Соборной до улицы Красной; проспекте Октябрьском — от Пионерского бульвара до улицы Соборной; улице Соборной — от проспекта Ленина до проспекта Октябрьского; улице Васильева — от улицы Красной до улицы Мичурина.

Припаркованные с нарушением автомобили будут перемещены на парковку у ТЦ «Променад-3», проспект Ленина, 59А.

Власти Кемерова рассказали о перекрытом движении в День города. Фото: Админитсрация города Кемерово.