Кузбассовца осудили за интимную переписку с четырьмя девочками

В Кузбассе жителя осудили за интимную переписку с четырьмя девочками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимого 37-летнего жителя Кемеровского района осудили за развратные действия, совершенные в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в Следкоме Кузбасса.

Следствие установило, что с июня 2018-го по апрель 2019 года мужчина со своей страницы в соцсетях переписывался на интимные темы с четырьмя девочками в возрасте 11, 12 и 15 лет. Он точно знал, что они несовершеннолетние, так как они сообщали о своем возрасте. Кроме того, некоторые девочки увеличили свой возраст на несколько лет.

Также он отправлял некоторым фотографии интимного характера. То чем занимается житель, сотрудники узнали во время расследования уголовного дела о распространении им порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Со следствием кузбассовец сотрудничал, вину признал. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он вменяемый. Суд приговорил его к 5 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.