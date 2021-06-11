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Происшествия11 июня 2021 12:36

Кузбассовца осудили за интимную переписку с четырьмя девочками

Он знал, что переписывается с несовершеннолетними
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе жителя осудили за интимную переписку с четырьмя девочками.

В Кузбассе жителя осудили за интимную переписку с четырьмя девочками.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимого 37-летнего жителя Кемеровского района осудили за развратные действия, совершенные в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в Следкоме Кузбасса.

Следствие установило, что с июня 2018-го по апрель 2019 года мужчина со своей страницы в соцсетях переписывался на интимные темы с четырьмя девочками в возрасте 11, 12 и 15 лет. Он точно знал, что они несовершеннолетние, так как они сообщали о своем возрасте. Кроме того, некоторые девочки увеличили свой возраст на несколько лет.

Также он отправлял некоторым фотографии интимного характера. То чем занимается житель, сотрудники узнали во время расследования уголовного дела о распространении им порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Со следствием кузбассовец сотрудничал, вину признал. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он вменяемый. Суд приговорил его к 5 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.